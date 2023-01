Krótkie, mądre, miłe życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia na urodziny 25.01.2023r. Redakcja Kraków

Gotowe życzenia na urodziny pixabay

Szukasz krótkich, mądrych i miłych życzeń na urodziny? Przygotowaliśmy propozycje nieoklepanych, prostych życzeń urodzinowych dla koleżanki, kolegi, przyjaciółki, chłopaka, dziewczyny, siostry, przyjaciela. Każdego roku o tej samej porze, każdy Ci życzy co tylko może, ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia i wiele radości, to o czym marzysz by się spełniło, a to co kochasz by Twoje było.