Pogoda na czwartek, 30 stycznia

W czwartek będzie przeważnie pochmurno. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu (miejscami silniejsze do 10 mm) pojawią się w całym kraju. Na drogach może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu. W Małopolsce najcieplej będz...