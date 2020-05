Kronawirus w Małopolsce. Czeka nas kolejny etap odmrażania. Jak będzie wyglądać w Krakowie?

Służby porządkowe nadal będą sprawdzać, czy pasażerowie przestrzegają obostrzeń. Za brak maseczki grozi kara nawet 500 zł. W autobusach i tramwajach krakowskiego MPK nadal będą specjalnie wygrodzone strefy, gdzie może przebywać jedynie kierowca czy motorniczy. Chodzi o pojazdy, w których nie ma zamkniętych kabin. Dla pasażerów oznacza to, że do niektórych autobusów i tramwajów nadal nie wejdą pierwszymi drzwiami.

Maseczki będą też konieczne w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej, co w rozmowie z nami potwierdza Marek Gancarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.

Po pierwsze zmienią się zasady dotyczące zakrywania usta i nosa. Zgodnie z decyzją rządu od soboty 30 maja nie będziemy musieli tego robić w przestrzeni publicznej. Nie oznacza to jednak, że możemy zostawić maseczki w domu. Nadal będą one obowiązywać w sklepach, galeriach handlowych, u fryzjera czy też urzędach.

Krótko mówiąc, do pojazdów komunikacji miejskiej nadal będzie mogło wejść tyle osób, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

Od soboty możliwe będzie dozwolona również organizacja zgromadzeń na powietrzu do 150 osób Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny. Nie oznacza to jednak, że można gromadzić się w dowolnym miejscu.

Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z nami zapewnia, że policja reaguje i będzie reagować na naruszanie wszystkich obowiązujących aktualnie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

- Przy czym tak jak do tej pory policjanci będą kierowani do patroli przestrzeni publicznej. Jeśli chodzi o lokale gastronomiczne, lokale weselne, sklepy, kina, itp., to takie obiekty sprawdzamy tylko w razie zgłoszonej interwencji bądź sygnałów czy zgłoszeń o konkretnych naruszeniach pod danym adresem. Kontynuujemy także kontrole osób na kwarantannie w miejscu zamieszkania - kwituje rzecznik KWP.

Ślubny lockdown

Po konferencji premiera z ulgą odetchnęły także pary młode oraz przedstawiciele branży ślubnej. Od 6 czerwca będzie możliwe bowiem organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których udział weźmie maksymalnie 150 osób. Weselnicy nie będą musieli nosić maseczek, ale zasad i wytycznych związanych z pandemią koronawirusa jest sporo.