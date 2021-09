Królewskie srebra stołowe na wystawie w Wieliczce. Pokazano je po raz pierwszy na świecie [ZDJĘCIA]

Wieliczka jest pierwszym miejsce na świecie, gdzie zaprezentowano w tak dużym wyborze rzadkie, kolekcjonerskie okazy świeckich sreber, pochodzących w większości z dawnych skarbców panujących i arystokracji.

Talerze, sztućce, sosjerki, solniczki, teryny (naczynie z przykrywką pełniące funkcję wazy), czarki, pucharki, kielichy, kubki, kufle, dzbanki do kawy, herbaty i czekolady, naczynia do chłodzenia wina i kieliszków… Wszystko wykonane ze srebra, często dodatkowo złoconego. Niektóre obiekty pochodzą z zastaw stołowych dworów panujących m.in.: Jerzego III króla Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hanoweru, Fryderyka II Wielkiego, Fryderyka Wilhelma III, Fryderyka Augusta III oraz carycy Katarzyny Wielkiej. Inne naczynia należały kiedyś do bogatych rodów np. Rothschildów.