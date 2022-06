Kręte losy rockowego idola. Krzysztof Zalewski zaśpiewa w Krakowie w ramach cyklu "Letnie brzmienia"

Pochodzi z Lublina. Wychowywał się tam pod czułym okiem mamy, która od dziecka starała się uwrażliwiać go na sztukę. Chodziła z nim na wystawy i na koncerty, w końcu zapisała go na naukę gry na pianinie. Chłopak nie lubił ćwiczyć i znacznie chętniej brał udział w zajęciach z chóru. Prowadząca go nauczycielka była wyjątkowo kreatywna, dzięki czemu jej podopieczni bez sprzeciwów przyswajali sobie klasykę.

Nic dziwnego, że kiedy Krzysiek podrósł, zainteresował się odtwarzaczem kompaktowym, który kupiła babcia. Między dziełami zebranymi Lutosławskiego, znalazł w jej kolekcji płyty Czesława Niemena. Tak mu się spodobały, że z czasem postanowił kupować sobie własne krążki. Najpierw były to klasyczne dokonania Queen czy The Doors, a potem bardziej siarczysta muzyka zespołów w rodzaju Guns N’Roses czy Iron Maiden.