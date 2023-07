Krakusie nie jedź nad Balaton! Samochód zaparkuj w centrum Trzebini. Gdzie zostawić auto? Lista bezpłatnych parkingów

b) drogą krajową nr 79 z Krakowa (przez Zabierzów i Krzeszowice), w Trzebini skręcić w prawo za światłami, przejechać 500 m ulicą Świętego Stanisława. Należy skorzystać z parkingu przed Balatonem lub kierować się na inne parkingi do centrum miasta.

Dojazd samochodem z Krakowa: a) autostradą A4 w kierunku Katowic, zjazd na Trzebinię, ulicą Długą obok klasztoru Salwatorianów do wiaduktu, za wiaduktem ulicą Kościuszki w kierunku centrum Trzebini, po czym skręcić w lewo na rozjeździe przed światłami. Należy przejechać 500 m ulicą Św. Stanisława i zaparkować na jednym z parkingów przed Balatonem. W związku z dużym natężeniem ruchu turystów w okresie letnim, w przypadku przepełnienia miejsc parkingowych przy kąpielisku prosimy kierować się na parkingi usytuowane w centrum miasta (lista poniżej).

z Katowic, Mysłowic i Jaworzna: a) autostradą A4 w kierunku na Kraków, zjazd na Trzebinię, ulicą Długą obok klasztoru Salwatorianów do wiaduktu, za wiaduktem ulicą Kościuszki w kierunku centrum Trzebini i skręcić w lewo na rozjeździe przed światłami. Należy przejechać 500 m ulicą Św. Stanisława i skorzystać z parkingu przed Balatonem lub kierować się do centrum miasta.

b) drogą krajową nr 79 (przez Jaworzno i Chrzanów), zjazd na Trzebinię, ulicą Długą obok klasztoru Salwatorianów do wiaduktu, za wiaduktem ulicą Kościuszki w kierunku centrum Trzebini, skręcić w lewo na rozjeździe przed światłami. Należy przejechać 500 m ulicą Św. Stanisława i skorzystać z parkingu przed Balatonem lub kierować się do centrum miasta.

z Olkusza:

a) drogą krajową nr 791 (przez Lgotę i Myślachowice), zjazd na Trzebinię, ulicą Piłsudskiego obok Dworu Zieleniewskich do Rynku, dalej prosto do świateł, skręcić w prawo w ulicę Krakowską, i jeszcze raz w prawo w ulicę Św. Stanisława, przejechać 500 m i skorzystać z parkingu przed Balatonem lub kierować się do centrum miasta.