Krakowskie zoo. Wzruszające chwile z młodym wielbłądem w roli głównej

Szefowa gangu kiboli Cracovii dostanie azyl na Słowacji?

Sąd na Słowacji przychylił się we wtorek do wniosku Magdaleny K. o wszczęcie procedury udzielenia kobiecie azylu politycznego. To oznacza, że nie dojdzie na razie do ekstradycji 32-letniej K., podejrzanej o kierowanie gangiem kiboli Cracovii.