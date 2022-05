Krakowskie wydawnictwo PWM organizuje konkurs pianistyczny dla młodzieży w Japonii z polską muzyką klasyczną

Konkurs „Muzyka z kraju Chopina” to przedsięwzięcie skierowane do pianistów, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Podzielony jest na 6 kategorii wiekowych, co pozwala na udział w nim szerokiego grona wykonawców. Stanowi okazję do lepszego poznania polskiej muzyki, wprawienia się w wykonawstwie mazurków i polonezów, ale także obcowania od najmłodszych lat z polską muzyką przez wszystkich nią zainteresowanych. Przesłuchania konkursowe zaplanowano na wrzesień 2022 roku w Tokio, Hiroszimie, Osace i Nagoi. Finalistów i zwycięzców we wszystkich kategoriach poznamy miesiąc później, w październiku 2022 roku.

- Konkurs pianistyczny »Muzyka z kraju Chopina« jest doskonałą okazją, by poznać nie tylko twórczość Fryderyka Chopina, ale także dowiedzieć się, że nie tworzył w artystycznej próżni; że miał świetnych poprzedników, ale także wybitnych kontynuatorów - mówi dyrektor – redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy. - Dlatego program konkursu, ułożony przez znakomitych pianistów i pedagogów, którym przewodniczy prof. Ewa Pobłocka, składa się nie tylko z muzyki Chopina, ale także innych polskich kompozytorów. Został specjalnie dobrany pod względem wartości artystycznej i walorów dydaktycznych.