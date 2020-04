Krakowskie szkoły pomagają medykom. Szyją i drukują niezbędny sprzęt

Setki sztuk, które powstały w pracowniach Zespołu Szkół Łączności, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, trafiły już do lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

W Zespole Szkół Łączności urządzenia nie stoją bezczynnie. Uczniowie i nauczyciele, będący pasjonatami druku 3D, postanowili wykorzystać przerwę od zajęć w pracowniach, aby wspomóc lekarzy, pielęgniarki i pracowników służby zdrowia. W ostatni czwartek marca zaczęli przygotowywać przyłbice – do niedzieli wydrukowali, złożyli i dostarczyli personelowi medycznemu 565 sztuk. Gotowych jest już kolejnych 275 sztuk.

Z kolei w pracowni druku 3D i sali montażowej w II Liceum Ogólnokształcącym uczniowie razem z nauczycielami drukują elementy nośne do przyłbic ochronnych. Do dyspozycji mają 11 drukarek 3D. Chcą na nich przygotować co najmniej 1000 sztuk.