Krakowskie szkoły myślą o oszczędzaniu: wymienić grzejniki, nie włączać pełnego czajnika Małgorzata Mrowiec

Dyrektorzy krakowskich szkół apelują do rodziców, by uczulali dzieci w kwestii np. gaszenia światła. Konkretne zalecenia co do oszczędzania energii trafiają też do nauczycieli i pozostałych pracowników. Nie ma natomiast pomysłów wyłączania szkolnych basenów czy wprowadzania jednego dnia w tygodniu z nauką zdalną.