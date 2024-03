Krakowskie Radio Odzew zaprasza na czwarty koncert z serii "Odzewisko" - w piątek 22 marca w klubie Buda

- Postanowiliśmy, że będziemy nie tylko grać na żywo we dwóch, ale też sami ogarniemy całą produkcję. Tak więc sami komponujemy, nagrywamy i produkujemy to, co gra gdzieś w nas. Pomimo, że dzisiaj Vain System odbiegł nieco stylistycznie od muzyki, którą wtedy słyszeliśmy, bez wątpienia duch mięsistego i metalowego, a jednocześnie niezwykłego grania jest ciągle w nas - mówią muzycy.