Krakowskie odłownie dzików na razie idą w odstawkę. "Jednoznaczne wskazanie do uśmiercania"

Odłownie to metalowe klatki zaopatrzone w czujniki ruchu i z zamknięciem sterowanym za pomocą aplikacji w telefonie. Dziki zachęca do wejścia do takiej pułapki wysypana w środku karma. Pierwszą odłownię w Krakowie ustawiono w lutym tego roku. Jak podsumowywali niedawno urzędnicy, do września złapało się w nią 150 dzików. Ponieważ rozwiązanie się sprawdziło, miasto zainwestowało w kolejne dwie pułapki, które ustawiono w październiku. Teraz muszą zostać zamrożone.

W piśmie, które skierował do Urzędu Miasta powiatowy lekarz weterynarii, czytamy, że 31 sierpnia weszło w życie rozporządzanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wprowadza ono zakaz przemieszczania dzików. Pojawienie się tego zakazu wynika z regulacji unijnych. Jak tłumaczą służby weterynaryjne, Komisja Europejska uznała, że "dzik stanowi główny czynnik wektorowy przenoszenia wirusa ASF w środowisku", w szczególności na świnie. A przy tym też choroba jest śmiertelna dla dzików, dziesiątkuje te zwierzęta w przypadku infekcji stada.