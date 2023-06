Krakowskie obchody 83. rocznicy pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz

W Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał i wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożyli kwiaty pod pomnikiem więźniów obozów zagłady na pl. Axentowicza w Krakowie. Kwiaty złożono również na cmentarzu Rakowickim, na grobie Kamili Janowicz-Sycz, więźniarki KL Ravensbrück. Na grobie umieszczono ponadto tabliczkę „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski”.

Data 14 czerwca 1940 r. uznawana jest za początek funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu. W pierwszym transporcie więźniów (otrzymali obozowe numery od 31 do 758) dużą grupę stanowiły osoby, które próbowały przedostać się do tworzonych we Francji Polskich Sił Zbrojnych. Wraz z nimi do KL Auschwitz trafili także organizatorzy przerzutów. Część więźniów została aresztowana podczas akcji AB, czyli tzw. Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej, którą Niemcy przeprowadzili w Generalnym Gubernatorstwie w 1940 r. Były także osoby zatrzymane podczas łapanek, działacze organizacji politycznych, konspiracyjnych i społecznych, urzędnicy państwowi, harcerze, maturzyści oraz inni przedstawiciele polskiej inteligencji. 14 czerwca 1940 r. do KL Auschwitz przywieziono także niewielką grupę polskich Żydów.