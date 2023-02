Krakowskie Mieszkanie Plus. Miało być tanio, jest drogo, a w lokalach są usterki. Najemcy rozgoryczeni. Spółka PFR odpiera zarzuty

- Jak chodzi o budownictwo społeczne w Polsce, to każdy rząd po 1989 r. musi sobie posypać głowę popiołem. Żadnemu nie udało się zrealizować w stu procentach swoich szumnych zapowiedzi. Podobnie jest z programem Mieszkanie Plus - komentował podczas środowej (22.2) sesji Rady Miasta Krakowa Łukasz Maślona z Krakowa dla Mieszkańców, którego klub przygotował rezolucję do premiera, Senatu, Sejmu oraz państwowej spółki PFR Nieruchomości. Radni miejscy domagają się od nich podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy sytuacji lokatorów, którzy wprowadzili się do mieszkań plus, wybudowanych na krakowskich Klinach przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej. Ostatecznie dokument został przegłosowany przez radę miasta.