Krakowskie Kino Pod Baranami oraz Instytut Francuski zapraszają na 13. edycję Przeglądu Nowego Kina Francuskiego

Do najbardziej utytułowanych tytułów zdecydowanie należy obsypana Cezarami ekranizacja powieści Balzaka "Stracone złudzenia" w reżyserii Xaviera Giannoli. Wstrząsający i niezwykle aktualny film "Zdarzyło się" Audrey Diwan triumfował na Festiwalu w Wenecji, zdobywając Złotego Lwa, a zmysłowy "Paryż, 13. dzielnica" Jacquesa Audiarda oczarował jurorów festiwalu w Cannes, którzy docenili go za ścieżkę dźwiękową autorstwa francuskiego DJ-a i producenta Rone.

Przegląd Nowego Kina Francuskiego to również filmy o wyrazistych, kobiecych bohaterkach. "Margot i Alma" Anaïs Volpé to intymny komediodramat o sile dziewczyńskiej przyjaźni, a "Pasażerowie nocy" to wnikliwy portret paryskiej rodziny ze znakomitą obsadą (Charlotte Gainsbourg, Noée Abita, Emmanuelle Béart). Tymczasem "Sekret Madeline Collins" to rasowy thriller o kobiecie (Virginie Efira) prowadzącej podwójne życie. Reżyser filmu, Antoine Barraud, przyjedzie do Krakowa i spotka się po seansie z widzami w Kinie Pod Baranami.

W programie przeglądu znalazły się dwa klasyki, które odsyłają widza do przeszłości francuskiego kina. W poniedziałek, 13 czerwca - seans odrestaurowanego cyfrowo filmu "César i Rosalie" Claude’a Sauteta z niezapomnianymi rolami Romy Schneider i Yvesa Montanda. A we wtorek, 14 czerwca, jako swoiste post scriptum do grudniowego Festiwalu Filmu Niemego, będzie można zobaczyć nieme arcydzieło "Męczeństwo Joanny d'Arc". Ten wybitny film zostanie zaprezentowany z zarejestrowaną muzyką Adriana Utleya (Portishead) i Willa Gregory’ego (Goldfrapp). Widzieliśmy go niegdyś w Krakowie w takiej oprawie dźwiękowej wykonanej na żywo podczas festiwalu Misteria Paschalia.