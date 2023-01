Krakowskie kino Kika obchodzi swoje jedenaste urodziny. Z tej okazji cały weekend filmowych atrakcji dla dorosłych i dla dzieci

Świętowanie w kinie Kika zacznie się w piątek 27 stycznia o godz. 19 wieczorem zatytułowanym "Naturalnie". Najpierw odbędzie się degustacja niemieckich win biodynamicznych, którą poprowadzi dziennikarz winiarski i autor książek Michał Bardel.

Potem o godz. 20.45 zobaczymy norwesko-szwedzki film "Chora na siebie". To jedna z największych rewelacji ostatniego festiwalu filmowego w Cannes. Ta przezabawna tragikomedia to do bólu prawdziwa opowieść o tym, jak daleko jesteśmy w stanie posunąć się, by zostać dostrzeżonym.

Na pierwszy rzut oka Signe (w tej roli wschodząca gwiazda skandynawskiego kina Kristine Kujath Thorp, znana polskiej publiczności z filmu "Ninjababy") i Thomas wydają się być idealną parą. Młodzi, inteligentni, z szerokimi horyzontami oraz niebanalnym gustem. Pozory jednak mylą, bo ich relacja, zamiast wzajemnego wsparcia, oparta jest w dużej mierze na niezdrowej rywalizacji, a kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje jedynie to, które z nich ma większe ego.