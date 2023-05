Krakowskie instytucje podsumowały Noc Muzeów. Prawdziwe oblężenie Muzeum Narodowego i Wawelu

Ani długie kolejki, ani brzydka pogoda nie zniechęciły krakowian i turystów do wzięcia udziału w nocnym zwiedzaniu muzeów.

Oddziały Muzeum Krakowa odwiedziło ponad 13 tys, osób.

Liczna grupa krakowian i gości odwiedziła także Muzeum Manggha (ponad 4 tys.), Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Muzeum Fotografii (w obu instytucjach ponad 3 tys).

Noc Muzeów to jedna z odsłon cyklu Krakowskie Noce, którego ideą jest popularyzacja uczestnictwa w kulturze − zaproszenie do korzystania z atrakcyjnej oferty skierowanej do mieszkańców Krakowa i odwiedzających miasto turystów. Już niebawem, bo 3 czerwca w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona kulturalnych nocy - Noc Tańca, a 17. czerwca Noc Teatrów.