Krakowskie instytucje kultury, wersja kryzysowa Anna Piątkowska

Oszczędzanie energii może być dla instytucji kultury sporym problemem. Czy wystarczy obniżenie temperatury w pomieszczeniach i pamiętanie o tym, by wyłączyć komputer po skończeniu pracy? Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Ograniczenie oświetlenia zewnętrznego budynku Teatru Słowackiego, wymiana zwykłych świateł na LED-owe w Starym Teatrze, czujki włączające oświetlenie wtedy, kiedy to potrzebne w Centrum Kongresowym ICE, praca w systemie hybrydowym i obniżenie temperatury w pomieszczeniach biurowych Krakowskiego Biura Festiwalowego czy praca zdalna w grudniowe poniedziałki w Muzeum Krakowa to kroki, jakie podjęły krakowskie instytucje kultury, by realizować ustawowe zobowiązanie o wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających oszczędzanie energii. Skutków energetycznego zaciskania pasa mają nie odczuć odbiorcy kultury.