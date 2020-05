Krakowskie gwiazdy piosenki i kanadyjski wokalista Matt Dusk oddają hołd Zbigniewowi Wodeckiemu

Na pomysł wyjątkowego uczczenia siedemdziesiątych urodzin słynnego piosenkarza wpadła jego córka – Katarzyna Wodecka-Stubbs, która prowadzi działającą pod Wawelem Fundację im. Zbigniewa Wodeckiego. Przypomniała sobie ona o utworze „Nauczmy się żyć obok siebie”, którą jej tata wylansował w 1992 roku.

- To jeden ze standardów taty z klasycznego okresu jego twórczości. Moją uwagę zwrócił tekst, który napisał Wojciech Kejne. Okazuje się, że jest on wyjątkowo aktualny w obecnej sytuacji. Żyjemy w izolacji i martwimy się o przyszłość, a piosenka ta niesie ducha nadziei i optymizmu. Nawołuje, by zwolnić i pomóc sobie nawzajem. To taki serdeczny gest wobec drugiego człowieka – mówi nam Katarzyna Wodecka-Stubbs.

Piosenka nosi teraz tytuł „Razem być”, a śpiewają i grają ją na nowo: Beata Rybotycka, Renata Przemyk, Anna Dymna, Magda Steczkowska, Marta Bizoń, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Jacek Wójcicki, Radek Krzyżowski, Ewelina Cassette, Kasia Zawiślak-Dolny, Halina Jarczyk, Magda Bożyk, Anna Szybist, Agnieszka Judycka, Agnieszka Kościelniak, Karolina Kazoń, Grzegorz Łukawski, Rafał Dziwisz, Tadeusz Zięba, Łukasz Klec i Magda Brudzińska.