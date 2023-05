Krakowskie drużyny - Hutnik i Garbarnia - po raz siódmy w tym sezonie z porażkami w tej samej kolejce

Hutnika od strefy spadkowej dzieli sześć punktów (gdyby w sobotę wygrał, miałby siedem punktów straty do... strefy barażowej). Powodów do niepokoju więc nie ma, ale warto zwrócić uwagę, z kim jeszcze zagrają podopieczni trenera Bartłomieja Bobli. Czekają ich wyjazdy do mającej wciąż teoretyczne szanse na baraże Pogoni Siedlce i rywalizującego o utrzymanie Śląska II Wrocław oraz mecze u siebie z walczącymi o awans do I ligi Stomilem Olsztyn i Zniczem. Jest więc z kim… gubić punkty.