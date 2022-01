Krakowskie drogi tylko dla bogaczy? Niedługo możemy nie wjechać do miasta kilkunastoletnim autem. Ma to sprawić Strefa Czystego Transportu Piotr Tymczak

Początkowo, pod koniec 2022 r., Strefa Czystego Transportu miałaby zostać wprowadzona w obrębie II obwodnicy. Kolejny etap to jej rozszerzenie na niemal cały Kraków - do końca 2025 r. Andrzej Banaś Zobacz galerię (9 zdjęć)

W pierwszym etapie, pod koniec tego roku, Strefa Czystego Transportu ma powstać wewnątrz II obwodnicy. Plan jest taki, by była dostępna dla samochodów benzynowych o normie spalin minimum Euro 4 (obowiązywała od 2006 r.), a dla diesli minimum Euro 5 (2011). Okazuje się, że na tym nie koniec. Strefa ma zostać rozszerzona do obszaru wewnątrz IV obwodnicy i otwarta dla aut benzynowych o normie Euro 4, a dla diesli - Euro 6 (2014). Realizacja tego etapu miałaby się zakończyć 31 grudnia 2025 r. lub po wybudowaniu IV obwodnicy miasta. Oznacza to, że za cztery lata de facto możemy już nie wjechać do Krakowa kilkunastoletnim samochodem.