Krakowskie CBŚP na akcji w Rzeszowie. Wielki przemyt broni zatrzymany

Sprawa miała swój początek w październiku minionego roku, kiedy to służby szwedzkie przejęły transport 10 glocków z amunicją i magazynkami. Sprawą zainteresowali się policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji. Ci funkcjonariusze przez wiele miesięcy dokładnie ustalali kolejne wątki w sprawie, zbierając wciąż nowe informacje. Wynikało z nich, że z Polski do Szwecji biegnie kanał przerzutowy broni palnej i narkotyków. Wszystko wskazywało na to, że kanał został zorganizowany przez obywateli Polski działających w zorganizowanej, międzynarodowej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się przemytem broni palnej i amunicji oraz wewnątrzwspólnotowym obrotem środkami odurzającymi. Pod pozorem importu i eksportu legalnych towarów np. części samochodowych, podejmowane były próby przemytów.

Zgromadzone w toku czynności materiały stanowiły podstawę do wszczęcia przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu śledztwa w tej sprawie, które przejął do prowadzenia Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy funkcjonariusze prowadzili stałą współpracę z organami ścigania w Szwecji, przy wsparciu polskiego oficera łącznikowego akredytowanego na teren Królestwa Szwecji.