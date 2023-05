Krakowski zespół Lor zapowiada wydanie swojej nowej płyty "Panny młode" singlem z piosenką "Pam Pam Pam"

- Dawid Tyszkowski jest naszym odkryciem dekady, jesteśmy psychofankami i praktycznie od początku wiedziałyśmy, że chciałybyśmy w przyszłości z nim pracować, także gdy tylko przyszedł nam do głowy pomysł na wprowadzenie męskiego wokalu do „Pam Pam Pam”, wybór był prosty. Po naszej kolaboracji ludzie raczej spodziewaliby się zupełnie innego brzmienia, także dla wielu osób to może być zaskoczenie, ale pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że pozytywne - podkreślają członkinie formacji.