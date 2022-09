Krakowski zespół Lor z nowym singlem "Romantyczność". Teledysk powstał na podkrakowskiej wsi

Lor to młoda żeńska grupa z Krakowa, prezentująca muzykę indie folkową, opartą na brzmieniach skrzypiec i pianina, które świetnie współgrają z subtelnym i ujmującym wokalem.

Porównywana do najznamienitszych alt-popowych wykonawców, formacja miała okazję zagrać na takich wydarzeniach jak Open’er, Spring Break, Slot Art, Soundrive, Europejskie Targi Muzyczne Gazety Co Jest Grane, Orange Warsaw Festival czy OFF Festival, podczas którego zarejestrował sesję na żywo dla amerykańskiego radia KEXP.