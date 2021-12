Krakowski zespół Kroke nagrał płytę z instrumentalnymi kolędami z różnych stron Europy

- Co sprawiło, że zespół Kroke nagrał płytę z kolędami?

- Pomysł zrodził się przypadkowo. Kilka lat temu zostaliśmy poproszeni przez wytwórnię Universal o zrobienie dwóch nowych utworów na reedycję naszej płyty „Ten”. A ponieważ miała ona mieć miejsce w grudniu, to pomyśleliśmy, żeby nagrać dwie kolędy. Tak też się stało. Reedycja się ukazała i po dwóch latach usłyszeliśmy w RMF Classic jedną z tych kolęd. Jej odsłuchanie sprawiło, że stwierdziliśmy, iż warto zrobić całą płytę z takimi utworami. Tym bardziej, że zaskoczyło nas to, jak nasza kolęda jest całkowicie inna od tego, co się w okresie Bożego Narodzenia zazwyczaj gra w radiu.

- Według jakiego klucza wybraliście panowie te jedenaście kolęd na płytę?

- Przede wszystkim nie chcieliśmy się zamykać w kręgu polskich utworów. A wręcz przeciwnie: postanowiliśmy pokazać polskim słuchaczom kolędy z innych stron Europy. Przesłuchaliśmy kilkaset nagrań i wybraliśmy te, które były dla nas najciekawsze muzycznie. Są to wykonania instrumentalne – bo zależało nam na tym, by nie sugerować słuchaczowi niczego tekstem. Tak zresztą działamy od początku Kroke: jeżeli pojawia się w naszych nagraniach głos wokalisty, to nigdy nie niesie ze sobą tekstu. I na tym też zależało nam w przypadku tych kolęd.