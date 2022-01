Krakowski wokalista Igo prezentuje pierwszy solowy singiel. Komu zadedykował piosenkę "Helena"?

Po wieloletniej współpracy z chłopakami z zespołu Clock Machine oraz kooperacji w elektronicznym duecie Bass Astral x Igo, Igor Walaszek postanowił przeżyć swój debiut raz jeszcze. Tym razem w wersji solo. Pierwszym singlem zwiastującym nowym rozdział muzyczny oraz pierwszy solowy album wokalisty jest utwór „Helena”.

Tytuł singla nie jest przypadkowy. Helena to imię córeczki Igo, która przyszła na świat pod koniec 2021 roku. Wiadomość o dziecku była dla Igo i jego żony wyjątkowa. Mogłoby się wydawać, że zamknięcie w niespełna 4 minutowym utworze emocji, które tak trudno jest wyrazić będzie niemożliwe. A jednak! Igo się to udało, i zrobił to w sposób fenomenalny. Doskonale opowiedział najpiękniejszą historię swojego życia, która wzrusza do łez.