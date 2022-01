Krakowski Unsound Festival z Paszportem "Polityki" w kategorii Kultura Zdalna

"Za kreatywne podejście do wyzwań nowej rzeczywistości i połączenie dobrze zaplanowanej edycji z odbywającą się już fizycznie kolejną odsłoną imprezy. Za przeniesienie do przestrzeni wirtualnej i utrzymanie międzynarodowej społeczności związanej z tym organizowanym od lat krakowskim festiwalem muzycznym" Unsound Festival otrzymał Paszport Polityki w specjalnej kategorii Kultura Zdalna.

To organizowany od 20 lat w Krakowie, a znany w wielu miejscach świecie, festiwal muzyczny, który łączy różnorodne formy muzyki elektronicznej i eksperymentalnej, w tym m.in. techno, ambient i drone oraz sztuki wizualne. Jego początki były jednak skromne - pierwsza edycja w 2003 roku była skierowana przede wszystkim do lokalnej publiczności, a koncerty odbywały się w miejskich piwnicznych barach. Obecnie festiwal jest uznawany za jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie i każdego października przyciąga do Krakowa międzynarodową publiczność. Wydarzenie nie odbyło się ze względu na pandemię w 2020 roku, jednak rok później wróciło w dwóch postaciach - koncertów organizowanych w Krakowie oraz transmisji na żywo.