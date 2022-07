Krakowski twórca muzyki filmowej Bartosz Chajdecki wśród najlepszych kompozytorów na świecie

- Cieszę się, że muzyka do filmu "Mistrz" w reżyserii Macieja Barczewskiego została zauważona i dostała znakomite recenzje także poza granicami kraju. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem się znaleźć w tak prestiżowym gronie kompozytorów z całego świata. Jest to duże wyróżnienie również dla wszystkich twórców filmu "Mistrz", który przywrócił pamięć o słynnym pięściarzu Tadeuszu "Teddym" Pietrzykowskim z obozu koncentracyjnego Auschwitz – podkreśla kompozytor.

Bartosz Chajdecki jako jedyny polski kompozytor znalazł się na prestiżowej liście pretendentów do Public Choice Award, opracowanej przez IFMCA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Muzyki Filmowej). Głosowanie na najlepsze ścieżki dźwiękowe będzie trwało do 22 sierpnia na stronie www.worldsoundtrackawards.com. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali World Soundtrack Awards na festiwalu filmowym w Gandawie 22 października.

Bartosz Chajdecki to autor muzyki do filmów fabularnych, dokumentalnych, seriali telewizyjnych oraz spektakli teatralnych w Polsce i na świecie. W jego dorobku znajdują się tak znane produkcje jak: "Bogowie", "Najlepszy", "Chce się żyć", "Jestem mordercą", "Moje córki krowy", "Prosta historia o morderstwie", "Baczyński" oraz seriale "Kruk", "Misja Afganistan", "Chyłka", "Behawiorysta", "Wojenne dziewczyny" i "Czas Honoru”, za który w 2010 roku został nominowany do nagrody IFMCA za najlepszą muzykę do serialu telewizyjnego.