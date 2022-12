Krakowski Teatr Barakah mierzy się ze słynnym serialem Davida Lyncha. Premiera "Twin Peaks: Do drzwi czerwonych zapukam" 9 grudnia

Spektakl zaczyna się tak, jak serial: w spokojnym miasteczku gdzieś na północy Stanów Zjednoczonych zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.

"Nas nie interesuje słynne pytanie: „Kto zabił Laurę Palmer?”. Nas interesuje, co się z nią działo wcześniej. Przenosząc świat Twin Peaks do współ-czesności, dekonstruujemy ludzkie relacje, analizując brak miłości między córką i ojcem czy brak oparcia w matce niczym z obrazu „Złe matki” Giovanniego Segantiniego. Czerpiemy z „Blue Velvet” i innych lynchowskich obrazów, czerpiemy z codzienności i aktualnych proble-mów, zastanawiamy się, na czym polega dualizm w odwiecznej wędrówce dusz pomiędzy dobrem i złem" - tłumaczą twórcy spektaklu.

„Twin Peaks: Do drzwi czerwonych zapukam” to nie tylko teatralny spektakl, zainspirowany kultową serią Davida Lyncha. To coś zdecydowanie więcej. My twinpeaksowych bohaterów oraz lynchowski, surrealistyczny klimat przenosimy w inny czas i inną przestrzeń" - zapowiadają twórcy.