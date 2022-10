Krakowski Szpital Specjalistyczny wstrzymał przyjęcia pacjentów i zabiegi. Przyczyną skażenie wody bakteriami

Jak się dowiadujemy wstrzymano prace Bloków Operacyjnych (Kardiochirurgii, Torakochirurgii i Chirurgii Naczyń) oraz wszystkich oddziałów szpitalnych, wymagających dostępu do bieżącej wody. Taka sytuacja potrwa do czasu zwalczenia źródła bakterii i dezynfekcji sieci.

Sprawa jest poważna. Wodę do szpitala dostarczają cysterny, a następnie jest ona dystrybuowana do pacjentów i personelu placówki. Nie jest to łatwe zadanie, bo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II to ponad 2 tys. członków personelu oraz 600 pacjentów. Składa się z 9 budynków medycznych, 7 budynków administracyjnych oraz 12 budynków infrastruktury technicznej.

W placówce wykonywane są najbardziej skomplikowane operacje.