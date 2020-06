Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II nie będzie wykonywał już przeszczepów nerek

W piśmie poinformowano Poltransplant m.in., że w ciągu trzech miesięcy ośrodek przekaże pacjentów, którzy są pod opieką poradni transplantacyjnej do innych ośrodków oraz, że całą aktywność transplantacyjną w regionie przejmuje Szpital Uniwersytecki.

- Po wczorajszej decyzji wysłaliśmy pismo z prośbą do władz szpitala Jana Pawła II o dodatkowe wyjaśnienia. Zapytaliśmy między innymi o to, co planują zrobić z pacjentami, którzy są w trakcie kwalifikacji do przeszczepienia, tymi którzy już zostali zakwalifikowani do takiej operacji oraz tymi, którzy są po przeszczepieniu. Kiedy szpital przekaże ich dokumentacje do innego ośrodka oraz do którego dokładnie? Czy będą oni kierowani tylko do SU czy jeszcze gdzieś indziej? Na odpowiedź czekamy – dodaje dr Kamiński.