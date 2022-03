Krakowski sportowiec wystąpi w programie Ninja Warrior Polska. "Oderwanie od koszmaru wojny"

Zawodnik związany z KS Korona Kraków ma na koncie wiele wartościowych osiągnięć wspinaczkowych. Jako pierwszy Polak przeszedł Deep Water Solo (pokonywanie klifów bez asekuracji nad głęboką wodą) oraz najtrudniejszą wspinaczkową drogę w polskich Tatrach. Tym razem mierzy się jednak z całkiem nowym wyzwaniem. O czym poinformował w poście na Facebooku.

"Długo zwlekałem z wrzuceniem tego posta zastanawiając się, czy w ogóle na miejscu jest pisanie o czymś tak mało ważnym w obliczu aktualnej sytuacji na świecie. W ostatnich dniach wszyscy jesteśmy przesyceni informacjami dotyczącymi haniebnego ataku Putina na Ukrainę. Wielu z nas czuje się przytłoczonych, oraz przemęczonych. Jednak doszedłem do wniosku, że części z Was przyda się chociaż chwilowe oderwanie od tego koszmaru i powrót do normalności. Dla własnego zdrowia. By mieć więcej siły do pomocy!" - napisał Adam Karpierz na Facebooku.