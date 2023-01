Krakowski raper i producent Blaga przedstawia nowy utwór i teledysk - „Chcę być jak duch”

Blaga to wyróżniająca się postać na młodej polskiej scenie. Ten raper i producent z Krakowa prezentuje zaskakujący miks rapu z różnymi odmianami muzyki tanecznej – electro, house i techno. Swoje utwory tworzy w stu procentach samodzielnie – od muzyki, przez tekst po wykonanie, a nawet miks i mastering.

Zmysł Blagi do układania hipnotyzujących rytmów i pisania chwytliwych refrenów w połączeniu z wyrazistym flow, owocuje doskonałymi tanecznymi hitami. Ale dla jego muzycznej wyobraźni nie ma żadnych ograniczeń – raz może zaserwować słuchaczom imprezowy hit, by następnie zaskoczyć go nostalgicznym nagraniem w cloudowej estetyce.