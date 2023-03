Krakowski raper Blaga serwuje nową piosenkę i teledysk - "Zapalniczka". To historia o lodowym sercu, rozbitym na tysiące wersów

24-letni Blaga to wyróżniająca się postać na młodej polskiej scenie hip-hopowej. Ten raper i producent z Krakowa prezentuje zaskakujący miks rapu z różnymi odmianami muzyki tanecznej – electro, house i techno. Swoje numery tworzy w stu procentach samodzielnie – od muzyki, przez tekst, po wykonanie, a nawet miks i mastering. Zmysł Blagi do układania hipnotyzujących beatów i pisania chwytliwych refrenów w połączeniu z wyrazistym flow owocuje doskonałymi tanecznymi hitami. Ale wokalista potrafi również zaskoczyć bardziej melancholijną nutą.

Nowa propozycja Blagi to singiel „Zapalniczka”. Krakowski raper po raz kolejny okazuje się mistrzem nostalgicznej estetyki, muzycznej melancholii i ubierania w słowa prawdziwych uczuć. Tekst to słodko-gorzka historia o chłopcu, który zapomniał "co znaczy smutek, co znaczy śmiech", która swoją mocno nostalgiczną wymową idealnie koresponduje z muzyką. Chłodne, a zarazem pełne emocji synthwave’owe dźwięki pasowałyby zarówno do tanecznej playlisty, jak i do ścieżki dźwiękowej serialu z akcją osadzoną w latach 80. lub 90.