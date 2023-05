Krakowski raper Blaga prezentuje nowy singiel i teledysk do piosenki „Miasta z papieru”.

„Miasta z papieru” to kolejna odsłona romantyczno-melancholijnego oblicza Blagi. W tekście deszcz staje się symbolem dawania ujścia skrywanym emocjom, które może być zarówno oczyszczające, jak i niszczące. Dlatego tak często boimy się mówić o tym, co naprawdę dzieje się w naszym sercu:

24-letni Blaga to wyróżniająca się postać na młodej polskiej scenie. Ten raper i producent z Krakowa prezentuje zaskakujący miks rapu z różnymi odmianami muzyki tanecznej – electro, house i techno. Swoje numery tworzy w stu procentach samodzielnie – od muzyki, przez tekst po wykonanie, a nawet mix i mastering. Zmysł Blagi do układania hipnotyzujących beatów i pisania chwytliwych refrenów w połączeniu z wyrazistym flow owocuje doskonałymi tanecznymi bangerami.

Dla jego muzycznej wyobraźni nie ma żadnych ograniczeń – raz może zaserwować słuchaczom imprezowy hit, by następnie zaskoczyć go nostalgicznym kawałkiem w cloudowej estetyce. Z kolei jego poruszające teksty po mistrzowsku oddają słowami skomplikowane stany emocjonalne, dla samego Blagi będąc sposobem na wyrażenie swoich uczuć i stanowiąc formę autoterapii, o czym mówi w swoim najnowszym utworze: "Tylko muzyka mnie leczy, mówię ci, jestem artystą/ Tworzę, by w końcu zabłysnąć, tworzę i czekam na wyrok".