Krakowski piosenkarz znany jako runforrest prezentuje nową piosenkę - "Come Talk To Me"

Runforrest to projekt muzyczny pochodzącego z Krakowa songwritera Grzegorza Wardęgi, znanego ze współpracy z wieloma artystami i artystkami, m.in.: Bass Astral x Igo, Misia Furtak, Ars Latrans Orchestra, czy Lor. Od 2018 roku nieprzerwanie tworzy, a jego styl wciąż ewoluuje, łącząc w sobie wpływy muzyki indie-folku, alternatywnego rocka, współczesnego popu i elektroniki. Wśród najważniejszych występów na koncie artysty można wymienić chociażby: Męskie Granie w Krakowie, OFF Festival Katowice, koncert w Tauron Arena Kraków.

"Come Talk to Me" to utwór zapowiadając jego nadchodzącą EP - "run!" której premiera odbędzie się jesienią 2022 roku. Singiel powstał w 2021 rok, w trakcie pandemii. Opowiada o doświadczaniu kryzysu, chęci ucieczki od przytłaczającej rzeczywistości i odnajdowaniu swojego drugiego, nieznanego dotąd oblicza.