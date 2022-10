Krakowski piosenkarz Runforrest prezentuje nową piosenkę. "Zimna woda" zapowiada jego debiutancki album Paweł Gzyl

Runforrest Materiały prasowe

Runforrest śpiewał do tej pory po angielsku. Teraz prezentuje swoją pierwszą piosenkę po polsku. Czy "Zimna woda" otworzy mu drogę do szerszej publiczności? Do utworu powstał teledysk z udziałem krakowskiego wokalisty. 18 listopada posłuchamy Runforresta na żywo w krakowskim klubie Alchemia.