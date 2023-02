Krakowski piosenkarz Patrick The Pan będzie świętował dziesięciolecie swej działalności w Klubie Pod Jaszczurami

Piotr Madej występujący pod pseudonimem Patrick The Pan to alternatywny artysta młodego pokolenia pochodzący z Krakowa. O ludziach takich, jak on Amerykanie z podziwem mówią: self-made man. Jest nie tylko autorem tekstów i kompozycji, ale działa prężnie również jako producent. Współpracował między innymi z Darią Zawiałow, Andrzejem Smolikiem, Ralphem Kamińskim, Dawidem Tyszkowskim, Pauliną Przybysz, Kaśką Sochacką, Meek Oh Why’em, czy Misią Furtak. Patrick miał okazję koncertować na jednych z najważniejszych festiwali muzycznych w kraju, takich jak Open'er, OFF Festiwal czy Męskie Granie.

- Jeśli odwrotnością alternatywy jest mainstream, czyli to, co leci w największych rozgłośniach radiowych w Polsce, to jak najbardziej. Pasuję więc mi taka łatka. Choć mamy teraz takie czasy, że mainstream miesza się z alternatywą i na odwrót. Dlatego wszystkie te szufladki zaczynają zamieniać się w jedną wielką szafę. Mam na koncertach ośmioletniego chłopaka spod Poznania, który zawsze przychodzi na moje występy, ale mam też starszych ludzi. Dominują jednak osoby w moim wieku, czyli w okolicach trzydziestki - mowi nam Patrick The Pan.