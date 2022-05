Krakowski piosenkarz Marcin Szczurski zaprasza na spektakl muzyczny dla Ukrainy w sobotę 14 maja w klubie Stakatto

Marcin Szczurski to wokalista z Krakowa z siedemnastoletnim doświadczeniem. Do współpracy zaprasza najlepszych w swoim fachu (pracował m. in. z Patrykiem Kumórem, Michałem Kushem, Michałem Wasilewskim czy Mimi Wydrzyńską). Jego single to m. in. "Popiół i kurz", traktujący o toksycznej relacji w rytmie pop, z którym wystąpił w programie "Jaka to melodia" czy "Zmrok", znany z "Dzień Dobry TVN", a przywołujący na myśl lata 80. W 2021 roku wydał debiutancką płytę "W poszukiwaniu siebie", której utwory mówią o emocjach i tęsknotach w zróżnicowany stylistycznie sposób.

- Nie mówię, że moje piosenki są wybitne, ale robiłem kilka razy badanie - chodziłem po Rynku Głównym w Krakowie i pytałem ludzi o opinie o moich nagraniach w zamian za... pączka. Wideo z tego wydarzenia można obejrzeć na moim kanale TikTok. Okazało się, że po przepytaniu wielu ludzi, moje utwory były oceniane często lepiej niż popularne przeboje w radiach - mówi nam wokalista.