Krakowski piosenkarz Marcin Szczurski składa hołd Ukrainie piosenką "Mój dom płonie". Dochód z niej zasili Siemachę

Marcin Szczurski to krakowski piosenkarz - uczestnik polskiej oraz francuskiej edycji programu „Mam Talent”, finalista preselekcji do konkursu Eurowizji w San Marino. W drugiej połowie 2021 roku wydał swoją debiutancką płytę „W poszukiwaniu siebie”. Album promowany był m.in. przez singiel pt. „Taksówka”. Lyrics Video do tego utworu zdobyło ponad milion wyświetleń w serwisie YouTube.

W maju tego roku powraca z nową piosenką - "Mój dom płonie". Dochód ze sprzedaży tego singla przekazany będzie stowarzyszeniu Siemacha. Jest to organizacja zaangażowana w pomoc ofiarom konfliktu, a w szczególności dzieciom.