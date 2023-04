Krakowski piosenkarz Igo wystąpi 11 kwietnia w klubie Studio. Usłyszymy piosenki z jego solowej płyty oraz hity duetu Bass Astral x Igo

W styczniu ubiegłego roku po wielu lat śpiewania w zespole Clock Machine oraz kooperacji w elektronicznym duecie Bass Astral x Igo, krakowski wokalista Igor Walaszek postanowił przeżyć swój debiut raz jeszcze i zaprezentował pierwszy singiel zapowiadający jego solową ścieżkę. „Helena” szturmem wdarła się na listy przebojów, wielokrotnie zajmując pierwsze miejsce w czołowych polskich stacjach radiowych.

- Od dosyć dawna pisałem piosenki, które trafiały do duetu Bass Astral x Igo i zespołu Clock Machine. Kiedy stuknęła mi trzydziestka, pomyślałem, że fajnie by było pokazać ludziom stricte swoje oblicze. Chciałem mieć pełną decyzyjność odnośnie tego, co się z moimi piosenkami dzieje i jak są eksploatowane - mówi nam piosenkarz.