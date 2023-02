Krakowski piosenkarz Igo śpiewa przebój Krzysztofa Krawczyka. Teledysk do utworu „Mój przyjacielu” już w YouTube Paweł Gzyl

Igo Materiały prasowe

Do internetu trafiło piąte z kolei wideo będące zapisem ciekawych interpretacji największych przebojów Krzysztofa Krawczyka, które były częścią koncertów „Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i Goście”. Odbywały się one w ramach ostatniej trasy Męskiego Grania. Krakowski piosenkarz Igo zaprezentował wówczas utwór „Mój przyjacielu” w Żywcu.