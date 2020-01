Krakowski pilot Michał Wieczorek: To był mój najlepszy rok w 20-letniej sportowej karierze [ZDJĘCIA]

Do samolotu wsiada Pan nie tylko jako sportowiec, ale i – a raczej przede wszystkim – jako pilot liniowy, kapitan Boeinga 737.

Od czterech lat pracuję w firmie Ryanair. Latam po Europie oraz do Izraela i Jordanii. Średnio pracuję 18-20 dni w miesiącu. Do tego dochodzą dni, w których dyżuruję, by na przykład zastąpić kolegę. Wtedy mam godzinę na to, by stawić się do pracy na lotnisku. Dodatkowo w letnim sezonie mam loty czarterowe. Do tej pory wylatałem około dziewięć tysięcy godzin, oczywiście większość z nich jako pilot liniowy.

Michał Probierz: Brakuje mi mistrzostwa Polski, pracuję po to, by wygrywać