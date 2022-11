Krakowski kościół franciszkanów znów nabrał blasku. Zakończyła się trzyletnia konserwacja

- Ta sprawa pozostaje otwarta. Trwają nadal badania i pojawiają się różne koncepcje, różne wersje co do tego, jakie poprawki miałyby zostać wykonane. Trzeba dobrze się nad tym zastanowić, żeby się nie okazało, że po wykonaniu poprawek i zmian specjaliści i opinia społeczna będzie miała kolejne zastrzeżenia. Ta kwestia jest cały czas rozstrzygana, sprawa jest bardzo delikatna i na pewno jeszcze to potrwa, zwłaszcza gdyby cały projekt miał być prowadzony od początku, z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich itp. - podsumowuje o. Brachaczek.