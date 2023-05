Krakowski kompozytor Łukasz Targosz stworzył soundtrack do serialu "Spy/Master" dla platformy HBO Max

Łukasz Targosz to jeden z najbardziej docenianych polskich kompozytorów filmowych swojego pokolenia. Laureat Fryderyka za muzykę do serialu „Wataha” oraz autor blisko 80 soundtracków do różnych gatunków filmów i seriali, w tym m.in.: “All My Friends Are Dead”, “The Woods”, “The Coldest Game”, “My Name Is Sara”, “My Neighbour Adolf”, “The Thaw”, “Moomins And The Winter Wonderland”, “Pakt" czy “The Border”.

Krakowski kompozytor był nominowany i nagradzany na wielu festiwalach filmowych. Teraz jest odpowiedzialny za stworzenie ścieżki dźwiękowej do najnowszej premiery HBO Max - „Spy/Master”. Jego muzykę można pokrótce scharakteryzować za pomocą trzech uzupełniających się terminów: silna, wrażliwa i mądra. Łukasz nie pozostawia widza obojętnym, niezależnie od tego, czy słyszymy współczesne partytury orkiestrowe, czy minimalistyczną elektronikę i żywe instrumenty solowe.