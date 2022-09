Krakowski kompozytor Łukasz Targosz stworzył muzykę do filmu Netfliksa - "Broad Peak"

Łukasz Targosz to jeden z najbardziej docenionych polskich kompozytorów filmowych swojego pokolenia. Laureat Fryderyka za muzykę do serialu „Wataha” oraz autor blisko 80 soundtracków do różnych gatunków filmów i seriali, w tym między innymi: “All My Friends Are Dead”; “The Woods”; “The Coldest Game”; “My Name Is Sara”; “My Neighbour Adolf”; “The Thaw”; “Moomins And The Winter Wonderland”; “Pakt” czy “The Border”. Kompozytor nominowany i nagradzany na wielu festiwalach filmowych. Odpowiedzialny za stworzenie ścieżki dźwiękowej do najnowszej polskiej premiery Netflixa - „Broad Peak”.

„Broad Peak” opowiada prawdziwą historię legendarnego polskiego himalaisty – Macieja Berbeki. Jego pragnieniem było zdobycie szczytu jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku Maciej Berbeka podjął próbę zdobycia tytułowego Broad Peak. Ta wyprawa zmieniła jego życie w zaskakujący sposób. 25 lat po tych zdarzeniach himalaista dostaje kolejną szansę na zdobycie ośmiotysięcznika.