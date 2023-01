Krakowski kompozytor Łukasz Targosz autorem muzyki do filmu "Niebezpieczni dżentelmeni". Soundtrack do odsłuchu w serwisach streamingowych

Łukasz Targosz to jeden z najbardziej docenionych polskich kompozytorów filmowych swojego pokolenia. Laureat Fryderyka za muzykę do serialu „Wataha” oraz autor blisko 80 soundtracków do różnych gatunków filmów i seriali, w tym między innymi: “All My Friends Are Dead”; “The Woods”; “The Coldest Game”; “My Name Is Sara”; “My Neighbour Adolf”; “The Thaw”; “Moomins And The Winter Wonderland”; “Pakt” czy “The Border”. Był nominowany i nagradzany na wielu festiwalach filmowych. Odpowiedzialny za stworzenie ścieżki dźwiękowej do najnowszej polskiej premiery Netflixa - „Broad Peak”. Teraz do kin trafił film "Niebezpieczni dżentelmeni" z jego autorską muzyką.

Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera Zakopanego – wszystko to możemy oglądać w reżyserskim debiucie fabularnym Macieja Kawalskiego. "Niebezpieczni Dżentelmeni", czyli Tadeusz Boy-Żeleński (Tomasz Kot), Witkacy (Marcin Dorociński), Joseph Conrad (Andrzej Seweryn) i Bronisław Malinowski (Wojciech Mecwaldowski), to cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy, które budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów.