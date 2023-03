Krakowski festiwal muzyki eksperymentalnej Unsound odbędzie się w tym roku między 1 a 8 października pod hasłem "DADA".

Artystyczny ruch dada, stworzony około 1915 roku we w Europie w opozycji do brutalności I wojny światowej, nowych form nacjonalizmu i kapitalizmu, negował wiarę w progres, racjonalizm i logikę. W zamian serwował nonsens, absurd oraz radykalizm – i to właśnie te idee staną się inspiracją dla programu tegorocznego Unsoundu, składającego się z muzyki, performansów, sztuki wizualnej oraz części dyskusyjnej.

- Dadaizm, mający dziś ponad sto lat, interesuje nas jako siła napędzająca festiwal. Nie chodzi nam o to, by słuchać lub patrzeć wstecz, szukając pomysłów w przeszłości. Myślimy o dada w kontekście współczesnego świata, z uchem nastawionym na przyszłość, w której wszechobecne są pozaludzkie byty. Sztuczno-Inteligentna Artystyczna Dyrekcja (SIAD) to jeden z tych bytów. Raczej absurdalna prowokacja, niż przejaw utopijnej wiary w technologię - tłumaczy Mat Schulz, dyrektor artystyczny Unsoundu.