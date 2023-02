Krakowski festiwal kina niezależnego Mastercard OFF CAMERA odsłania kolejne tytuły filmów w dwóch sekcjach

W tym roku organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA z dużym wyprzedzeniem prezentują produkcje, które będzie można zobaczyć w Krakowie podczas filmowej majówki. Dzięki temu zainteresowanie wydarzeniem już jest zaskakująco duże, ponieważ pierwsza pula karnetów została wyprzedana, chociaż nie odsłoniono jeszcze nawet wszystkich kart. Wkrótce do publicznej wiadomości zostaną podane informacje o gwiazdach i jurorach, którzy co roku pojawiają się na Mastercard OFF CAMERA oraz w czasie pokazów specjalnych i gal.

W ramach Mastercard OFF CAMERA filmy prezentowane będą w ośmiu sekcjach: czterech głównych oraz czterech tematycznych. Te ostatnie co roku przygotowywane są w odniesieniu do najbardziej aktualnych tematów, które podejmowane są przez świat kina oraz ogólnie – w społeczeństwie. Stąd cała sekcja poświęcona kobietom - "Herstorie". Co zobaczymy w niej w tym roku?