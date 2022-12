Krakowski Festiwal Filmowy. Rusza sprzedaż karnetów i voucherów prezentowych na przyszłoroczną edycję

Krakowski Festiwal Filmowy to przestrzeń, gdzie wybitni i uznani filmowcy z całego świata spotykają się z debiutantami, a publiczność staje oko w oko z twórcami i bohaterami filmów. To festiwal uroczystych premier i trampolina do międzynarodowej kariery, ale przede wszystkim miejsce spotkań tych, którzy kochają kino - w kameralnych salach krakowskich kin studyjnych i w wirtualnym świecie seansów online. Serce dokumentu i krótkiego metrażu zawsze późną wiosną bije w Krakowie.

W programie przyszłorocznej edycji znajdzie się ok. 200 filmów z całego świata, w tym ponad 100 premier światowych i polskich, a festiwal odbędzie się w kinach od 28 maja do 4 czerwca i w Internecie od 2-18 czerwca. Filmy zostaną zaprezentowane w ramach czterech konkursów: trzech konkursów międzynarodowych (dokumentalny, krótkometrażowy i DocFilmMusic), w konkursie polskim oraz w licznych cyklach pozakonkursowych i pokazach specjalnych.